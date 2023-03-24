Обычно штраф получал водитель, не пристегнутый ремнем безопасности. В то же время, редким явлением было привлечение к ответственности водителя за не пристегнутых пассажиров. Однако теперь начали штрафовать и водителей.

В одной из таких ситуаций сотрудники полиции остановили автомобиль и увидели, что водитель был пристегнут ремнем безопасности. Однако пассажир на заднем сиденье такими ремнями безопасности не пользовался.

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На вопрос инспектора, почему он перевозит непристегнутого пассажира, водитель сообщил, что не может отвечать за действия пассажира.

Сотрудники полиции сказали, что он ошибается и составили по отношению к водителю постановление о привлечении его к административной ответственности по части 5 статьи 121 КУоАП с наложением штрафа 510 грн.

В постановлении указали, что водитель нарушил требования пункта 2.3. ПДД, а именно «перевозил пассажира, который не был пристегнут ремнем безопасности». Не соглашаясь с указанным постановлением, водитель обратился в суд с иском.

Рассматривая материалы дела, суд отметил, что в соответствии с пунктом 2.3.в ПДД на автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, водитель обязан лично пользоваться ими и не перевозить не пристегнутых пассажиров.

Согласно части 5 статьи 121 КУоАП нарушение правил пользования ремнями безопасности предусматривает наложение штрафа в размере 510 грн.

Однако суд решил исследовать имеющиеся в деле доказательства. По требованию суда в целях подтверждения факта нарушения полиция предоставила в суд видеозапись с места остановки.

Суд просмотрел видеозаписи, на которых пассажир на заднем сиденье действительно был непристегнут ремнем безопасности. Однако суд обратил внимание, что в деле отсутствуют доказательства движения автомобиля с непристегнутым пассажиром.

С учетом отсутствия доказательств движения автомобиля суд признал постановление полиции незаконным и отменил его (Решение Седьмого апелляционного административного суда от 16.03.2023 по делу №127/16/23).

Таким образом, суд признал, что водитель не имеет права перевозить непристегнутых ремнями безопасности пассажиров. Однако такие нарушения должны быть подтверждены доказательствами. В то же время, когда автомобиль не совершает движение, пассажир не обязан применять ремень безопасности.