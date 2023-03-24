Зазвичай штраф отримував водій, який був непристебнутий ременем безпеки. Водночас рідкісним явищем було притягнення до відповідальності водія за непристебнутих пасажирів. Проте тепер за це почали штрафувати і водіїв.

В одній з таких ситуацій, працівники поліції зупинили автомобіль та побачили, що водій був пристебнутий ременем безпеки. Однак пасажир на задньому сидінні такими ременями безпеки не користувався.

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На запитання інспектора, чому він перевозить непристебнутого пасажира, водій повідомив, що не може нести відповідальність за дії пасажира.

Співробітники поліції сказали, що він помиляється та склали відносно водія постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності за частиною 5 статті 121 КУпАП з накладенням штрафу 510 грн.

У постанові вказали, що водій порушив вимоги пункту 2.3. ПДР, а саме «перевозив пасажира, який не був пристебнутий ременем безпеки». Не погоджуючись з вказаною постановою водій звернувся до суду з позовом.

Розглядаючи матеріали справи, суд зазначив, що відповідно до пункту 2.3.в ПДР на автомобілях, обладнаних ременями безпеки, водій зобов`язаний особисто користуватися ними та не перевозити не пристебнутих пасажирів.

Відповідно до частини 5 статті 121 КУпАП порушення правил користування ременями безпеки передбачає накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Однак, суд вирішив дослідити наявні у справі докази. На вимогу суду з метою підтвердження факту порушення поліція надала до суду відеозапис з місця зупинки.

Суд переглянув відеозаписи, на яких пасажир на задньому сидінні дійсно був непристебнутий ременем безпеки. Однак, суд звернув увагу, що в справі відсутні докази саме руху автомобіля з непристебнутим пасажиром.

З урахуванням відсутності доказів руху автомобіля суд визнав постанову поліції незаконною та скасував її (Рішення Сьомого апеляційного адміністративного суду від 16.03.2023 у справі №127/16/23).

Таким чином, суд визнав, що водій не має права перевозити непристебнутих ременями безпеки пасажирів. Однак такі порушення мають бути підтверджені доказами. Водночас коли автомобіль не здійснює рух, пасажир не зобов’язаний застосовувати ремінь безпеки.