Бронированная инкассаторская "газель" будет задействована в качестве автомобиля для военных нужд.

В фондах музея "Машины времени" это был самый молодой специальный автомобиль – ГАЗ 2705-415 или просто бронированная инкассаторская газель 2011 г/в. В мирное время посетители музея могли видеть ее на выставке профессий специальных автомобилей.

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"Война изменила приоритеты. Нами было принято решение передать спецавтомобиль военным медикам на передовую. Это произойдет на днях. Сейчас автомобиль проходит техническую проверку на СТО "ЯШИНА", – сказано в сообщении музея.