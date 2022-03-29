Броньована інкасаторська "газель" буде задіяна у якості автомобіля для військових потреб.

У фондах музею “Машини часу” це був наймолодший спеціальний автомобіль - ГАЗ 2705-415 або просто броньована інкасаторська газель 2011 р/в. У мирний час відвідувачі музею могли бачити її на виставці професій спеціальних автомобілів.

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“Війна змінила пріоритети. Нами було ухвалено рішення передати спецавтомобіль військовим медикам на передову. Це станеться днями. Наразі автомобіль проходить технічну перевірку на СТО “ЯШИНА”.”, - сказано в повідомленні музею.