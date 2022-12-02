На видео видно, что у БТР прострелены колеса и поврежден корпус, однако машина самостоятельно покидает поле боя.

Украинский БТР-4Е смог своим ходом покинуть поле боя, несмотря на повреждения и защитил экипаж. Такое видео появилось в сети Twitter от пользователя AlexRaptor.

Это уже не первый случай, когда украинский БТР защищает экипаж после обстрелов. Например, во время обороны Мариуполя бойцы «Азова» неоднократно поражали танки оккупантов из штатной 30-мм пушки бронетранспортера. А в сентябре 2022 года украинские военные в Харьковской области по автоматической 30-мм пушки бронетранспортера БТР-4Е уничтожили российскую станцию постановки радиоэлектронных помех Р-330Ж «Житель».

Также интересно турецкий аналог HIMARS уже уничтожает оккупантов.

Справка Авто24

БТР-4 "Буцефал" (англ. BTR-4 "Bucephalus") - полноприводный восьмиколесный бронетранспортер (БТР) с колесной формулой 8×8, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения (ГП ХКБМ), производится на заводе имени Малышева. Всего изготовлено около двух с половиной сотен БТР-4, часть которых ушла на экспорт.

БТР-4 "Буцефал" предназначен для транспортировки бойцов и огневой поддержки в бою. БТР-4 может выполнять поставленные задачи круглосуточно, в разных климатических условиях, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья. Диапазон рабочих температур воздуха от -40 до +55 °C.

Преимущества БТР-4 «Буцефал»: