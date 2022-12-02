На відео видно, що у БТР прострілені колеса та пошкоджений корпус, однак машина самостійно покидає поле бою.

Український БТР-4Е зміг своїм ходом покинути поле бою, попри пошкодження та захистив екіпаж. Таке відео з’явилось у мережі Twitter від користувача AlexRaptor.

Це вже не перший випадок, коли український БТР захищає екіпаж після обстрілів. Наприклад, під час оборони Маріуполя бійці «Азову» неодноразово вражали танки окупантів зі штатної 30-мм гармати бронетранспортера. А у вересні 2022 року українські військові у Харківській області з автоматичної 30-мм гармати бронетранспортера БТР-4Е знищили російську станцію постановки радіоелектронних перешкод Р-330Ж «Житель».

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Довідка Авто24

БТР-4 «Буцефал» (англ. BTR-4 «Bucephalus») — повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер (БТР) з колісною формулою 8×8, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро машинобудування (ДП ХКБМ), виготовляється на заводі імені Малишева. Всього виготовлено близько двох з половирною сотень БТР-4, частина яких пішла на експорт.

БТР-4 «Буцефал» призначений для транспортування бійців та вогневої підтримки в бою. БТР-4 може виконувати поставлені завдання цілодобово, в різних кліматичних умовах, на дорогах із різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур повітря від −40 до +55 °C.

Переваги БТР-4 «Буцефал»: