В Ровненской области инженер сконструировал из фанеры велоэлектромобиль. Чудотехника разгоняется до 40 километров в час.

Из фанеры оборудован солнечными панелями. Трехколесный, но с электродвигателем на 2 лошадиные силы. Имеет педали, а еще камеру заднего вида. Такую машину сконструировал житель Вараша на Ровненщине. Теперь катается по городу и удивляет своим изобретением местных и полицию.

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Чудомобиль сконструировал Андрей Буткевич – инженер цеха радиационной безопасности на атомной станции. Помогали товарищи и даже жена. Делал Андрей свой веломобиль в гараже, в свободное время. “Это отличный, очень экономичный автомобиль”, – говорит изобретатель.

Велоэлектромобиль яркий и на вид странный. Сделан из фанеры, имеет электродвигатель на полтора киловатта с функцией зарядки от солнечных панелей. В салоне еще пассажирское место, мини-багажник. “Задний ход, повороты, освещение салона, два вольтметра, камера заднего вида”, – рассказывает владелец Андрей.

Странная техника сразу привлекает внимание людей на улицах Ровно. Бросается в глаза веломобиль и копам. Из полицейской машины они электрокар провожают взглядами, но, говорит Андрей, еще ни разу не останавливали. Если остановят – знает, что ответить. “Это немеханическое транспортное средство, которое оборудовано двигателем полтора киловатта и на которое не требуется регистрации”, – уверяет Андрей.

Разгоняется почти до сорока. Чтобы двинуться надо помочь педалями, а дальше дело техники. На полной зарядке веломобиль может ехать около 10 километров. Все зависит, есть ли пассажир и груз. “Это демоверсия, она едет не много, на рыночек, туда-обратно, по городу проехать”, – объясняет изобретатель.

Сколько веломобиль может стоить в серийном производстве, Андрей не говорит. Все зависит от комплектации, мощности и тиража. Но этот – первый – продавать не собирается за любую цену.