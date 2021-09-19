У Рівненській області інженер сконструював із фанери велоелектромобіль. Дивотехніка розганяється до 40 кілометрів на годину.

Із фанери обладнаний сонячними панелями. Триколісний, але з електродвигуном на 2 кінські сили. Має педалі, а ще камеру заднього вигляду. Таку автівку сконструював житель Вараша на Рівненщині. Тепер катається містом і дивує своїм винаходом місцевих і поліцію.

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Дивомобіль сконструював Андрій Буткевич - інженер цеху радіаційної безпеки на атомній станції. Допомагали товариші і навіть дружина. Робив Андрій свій веломобіль у гаражі, у вільний час. "Це чудовий, дуже економний транспортний засіб", - каже винахідник.

Велоелектроавтомобіль яскравий та з вигляду чудернацький. Зроблений з фанери, має електродвигун на півтора кіловата з функцією зарядки від сонячних панелей. В салоні ще пасажирське місце, мінібагажник. "Задній хід, повороти, освітлення салону, два вольтметри, камера заднього вигляду", – розповідає власник Андрій.

Чудернацька техніка одразу привертає увагу людей на вулицях Рівного. Кидається в очі веломобіль і копам. З поліцейської машини вони електрокар проводжають поглядами, але, каже Андрій, ще жодного разу не зупиняли. Якщо зупинять – знає, що відповісти. "Це не механічний транспортний засіб, який обладнаний двигуном півтора кіловата і на який непотрібно реєстрації", – запевняє Андрій.

Розганяється майже до сорока. Щоб рушити треба допомогти педалями, а далі справа техніки. На повній зарядці веломобіль може їхати зо 10 кілометрів. Все залежить, чи є пасажир і вантаж. "Це демоверсія, вона їде не багато, на риночок, туди-назад, містом проїхати", – пояснює винахідник.

Скільки веломобіль може коштувати у серійному виробництві, Андрій не каже. Все залежить від комплектації, потужності та тиражу. Але цей – перший – продавати не збирається за будь-яку ціну.