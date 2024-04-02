В автопарке каршерингового сервиса Getmancar в Молдове будут только электромобили.

Украинский сервис каршеринга Getmancar запускает собственную франшизу в Молдове. Авто можно будет арендовать и оставить после пользования в городе Кишинев. В то же время, ездить можно по всей стране, кроме Приднестровья. Услуга станет доступной для пользователей с апреля.

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Особенностью этой франшизы является то, что автопарк в Молдове полностью будет состоять из электромобилей: Renault Zoe, Honda MNV, Volkswagen ID.3 и BYD Dolphin. Также в компании рассматривают возможность добавить несколько авто с ДВС (двигателем внутреннего сгорания). Всего на старте сервиса в Молдове автопарк франчайзингового партнера будет насчитывать 20 машин. Вместе с тем, частные инвесторы смогут размещать свои авто в аренду прямо в приложении. Парком и развитием сервиса будет полностью управлять молдавский франчайзи – в частности, и сейчас партнер отвечает за зарядку электромобилей.

Во время пилотного запуска пользователям будет доступен суточный тариф, а чуть позже и часовые и минутные тарифы. СЕО Getmancar Тарас Гетманский объясняет, что пока недостаточное количество зарядной инфраструктуры в Кишиневе затрудняет введение двух последних тарифов.

В то же время, по его словам, молдавский рынок очень перспективный. В стране развит прокат машин, а вот каршеринговый оператор до этого был только один – и имеет лишь до 10 тысяч пользователей. Отныне ему составит конкуренцию украинская компания. Ведь спрос на такие услуги есть – как и от местных жителей, так и со стороны украинцев, путешествующих транзитом через Молдову.

"Мы ожидаем, что в течение первого года работы нашими услугами в Молдове захотят воспользоваться не менее 10 тысяч пользователей," – говорит Тарас Гетманский.

Чтобы арендовать машину Getmancar в Молдове, необходимо загрузить приложение в App Store, Google Play или Huawei AppGallery, зарегистрироваться и выбрать автомобиль рядом.