В автопарку каршерінгового сервісу Getmancar у Молдові будуть лише електромобілі.

Український сервіс каршерингу Getmancar запускає власну франшизу у Молдові. Авто можна буде орендувати та залишити після користування у місті Кишинів. Водночас, їздити можна по всій країні, окрім Придністров’я. Послуга стане доступною для користувачів з квітня.

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Особливістю цієї франшизи є те, що автопарк у Молдові повністю складатиметься з електромобілів: Renault Zoe, Honda MNV, Volkswagen ID.3 та BYD Dolphin. Також у компанії розглядають можливість додати декілька авто з ДВЗ (двигуном внутрішнього згоряння). Всього на старті сервісу у Молдові автопарк франчайзингового партнера налічуватиме 20 машин. Разом з тим, приватні інвестори зможуть розміщувати свої авто в оренду прямо в застосунку. Парком та розвитком сервісу буде повністю керувати молдовський франчайзі – зокрема, й наразі партнер відповідає за зарядку електромобілів.

Під час пілотного запуску користувачам буде доступний добовий тариф, а трохи пізніше й годинні та хвилинні тарифи. СЕО Getmancar Тарас Гетманський пояснює, що наразі недостатня кількість зарядної інфраструктури в Кишиневі ускладнює запровадження двох останніх тарифів.

Водночас, за його словами, молдовський ринок дуже перспективний. У країні розвинений прокат машин, а от каршеринговий оператор до цього був лише один – і має лише до 10 тисяч користувачів. Відтепер йому складе конкуренцію українська компанія. Адже попит на такі послуги є – як і від місцевих мешканців, так і з боку українців, що подорожують транзитом через Молдову.

“Ми очікуємо, що протягом першого року роботи нашими послугами в Молдові захочуть скористатися щонайменше 10 тисяч користувачів,” – каже Тарас Гетманський.

Аби орендувати машину Getmancar у Молдові, необхідно завантажити застосунок у App Store, Google Play або Huawei AppGallery, зареєструватися та обрати авто поруч.