Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк передал внедорожники для нужд ВСУ.

Он отметил, за средства знакомых из США приобрел для украинских защитников два внедорожника на литовский регистрации. Друзьями и знакомым олимпийского чемпиона тоже небезразлична судьба Украины.

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Жан надеется, что внедорожники помогут ВСУ приблизить победу Украины. “До меня доехали эти внедорожники. Спасибо всем, кто присоединился! Надеюсь, они будут служить верой и правдой нашим бойцам на передовой и приближать нам победу. Слава ВСУ”, – написал борец.