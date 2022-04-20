Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк передав позашляховики для потреб ЗСУ.

Він зазначив, за кошти знайомих із США придбав для українських захисників два позашляховики на литовський реєстрації. Друзями та знайомим олімпійського чемпіона теж небайдужа доля України.

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Жан сподівається, що позашляховики допоможуть ЗСУ наблизити перемогу України. “До мене доїхали ці позашляховики. Дякую усім, хто долучився! Сподіваюся, вони служитимуть вірою і правдою нашим бійцям на передовій та наближатимуть нам перемогу. Слава ЗСУ”, – написав борець.