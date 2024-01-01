Украинский наземный робот "Protector" дебютировал в Польше

Колесная 4-тонная машина имеет двигатель на 190 л.с. и может развивать скорость 60 километров в час. При этом корпус ее кузова имеет баллистическую защиту на уровне Stanag 4569 level 1. О дебюте на польской выставке с международным статусом говорится на сайте производителя.

Прежде всего это логистическая платформа для эвакуации раненых с линии фронта в тыл, а также подвоза боеприпасов, воды, продуктов и любого другого имущества в обратном направлении из тыла на передовые позиции.

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Также UGV "Protector" может работать как боевой робот. На его платформе прекрасно размещается вооружение для уничтожения бронетехники или живой силы противника. Здесь можно установить модуль автоматического пулемета, гранатомета.

Преимуществом платформы является ее невысокая цена и возможность быстрого производства. Фото: Украинская бронетехника

Благодаря небольшой высоте, эта машина хорошо вписывается в складки местности и практически незаметна. Оператор может дистанционно управлять машиной на расстоянии 15 километров.

Каждый, кто заправится на любой АЗК AMIC ENERGY бензином или дизельным топливом, приобщается к помощи ВСУ в рамках благотворительной инициативы "MAVIC от AMIC". В рамках данного проекта компания перечисляет 5 гривен с каждого топливного чека на закупку сотни дронов DJI MAVIC 3 (различных вариаций) для ВСУ. Рекламная информация

Для визуального контроля с такой большой операционной зоной на платформе установлена камера, передающая изображение на монитор. Таким образом, оператор находится в безопасном месте.

"Безопасное выполнение угрожающих миссий – такая идеология создания универсальной платформы UGV "Protector". Работая над этой совершенно новой для нашей компании разработкой, мы анализировали опыт военных, которые находятся на линии боевого соприкосновения и работают с наземными беспилотными платформами. Этот робот создан для повышения безопасности и оперативной эффективности военнослужащих на поле боя", – рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.