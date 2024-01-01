Український наземний робот "Protector" дебютував у Польщі

Колісна 4-тонна машина має двигун на 190 к.с. і може розвивати швидкість 60 кілометрів на годину. При цьому корпус її кузова має балістичний захист на рівні Stanag 4569 level 1. Про дебют на польській виставці з міжнародним статусом йдеться на сайті виробника.

Насамперед це логістична платформа для евакуації поранених з лінії фронту в тил, а також підвозу боєприпасів, води, харчів та будь-якого іншого майна у зворотному напрямку з тилу на передові позиції.

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Також UGV "Protector" може працювати як бойовий робот. На його платформі прекрасно розміщується озброєння для знищення бронетехніки чи живої сили противника. Тут можна встановити модуль автоматичного кулемета, гранатомета.

Перевагою платформи є її невисока ціна та можливість швидкого виробництва. Фото: Українська бронетехніка

Завдяки невеличкій висоті, ця машина добре вписується в складки місцевості й практично непомітна. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані 15 кілометрів.

Кожен, хто заправиться на будь-якій АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, долучається до допомоги ЗСУ у межах благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC». В рамках даного проєкту компанія перераховує 5 гривень з кожного паливного чека на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ. Рекламна інформація

Для візуального контролю з такою великою операційною зоною на платформі встановлено камеру, що передає зображення на монітор. Таким чином, оператор перебуває у безпечному місці.

"Безпечне виконання загрозливих місій – така ідеологія створення універсальної платформи UGV «Protector». Працюючи над цією абсолютно новою для нашої компанії розробкою, ми аналізували досвід військових, які перебувають на лінії бойового зіткнення та працюють з наземними безпілотними платформами. Цей робот створений для підвищення безпеки та оперативної ефективності військовослужбовців на полі бою", – розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.