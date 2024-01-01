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Украинский пилот Александр Бондарев завоевал первые очки в гонке Формулы 4

Украинский гонщик академии Williams Александр Бондарев, который в чемпионате Формулы 4 Ближнего Востока выступает за команду Prema Racing, добыл первые очки в третьей гонке первого этапа, проходившего на трассе Yas Marina Circuit в Абу-Даби.
15-летний украинец Александр Бондарев получил первые очки в Формуле 4 - Auto24

ФОТО: FB Oleksandr Bondarev|

Болид Александра Бондарева

Даниил Северенчук
logo21 января, 18:00
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В заключительной гонке этапа украинцу удалось финишировать на 11 позиции и получить первые 2 очка в этом чемпионате. Стоит отметить, что стартовал гонщик с 19-го места, поэтому этот результат можно считать более чем удачным. К слову, победу в этой гонке одержал итальянец Эмануэль Оливьери.

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В то же время в первом заезде Бондарев финишировал лишь 16-м, а вторая гонка была еще тяжелее. На первом круге болид Александра получил повреждение подвески и поэтому украинец сошел с дистанции.

Таким образом Александр Бондарев является 16-м в общем зачете пилотов и восьмым среди зачета пилотов-новичков. Сейчас пятнадцатилетний украинец является одним из самых перспективных украинских гонщиков. Следующий этап F4 Middle East состоится на этом же автодроме, но с другой конфигурацией трассы, с 22 по 23 января.

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