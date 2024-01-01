Украинский пилот Александр Бондарев завоевал первые очки в гонке Формулы 4

В заключительной гонке этапа украинцу удалось финишировать на 11 позиции и получить первые 2 очка в этом чемпионате. Стоит отметить, что стартовал гонщик с 19-го места, поэтому этот результат можно считать более чем удачным. К слову, победу в этой гонке одержал итальянец Эмануэль Оливьери.

Читайте также: Польский тракторный завод Ursus выкупил украинец: кто стал владельцем

В то же время в первом заезде Бондарев финишировал лишь 16-м, а вторая гонка была еще тяжелее. На первом круге болид Александра получил повреждение подвески и поэтому украинец сошел с дистанции.

Таким образом Александр Бондарев является 16-м в общем зачете пилотов и восьмым среди зачета пилотов-новичков. Сейчас пятнадцатилетний украинец является одним из самых перспективных украинских гонщиков. Следующий этап F4 Middle East состоится на этом же автодроме, но с другой конфигурацией трассы, с 22 по 23 января.