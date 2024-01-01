Український пілот Олександр Бондарєв завоював перші очки в гонці Формули 4

У завершальній гонці етапу українцю вдалось фінішувати на 11 позиції й здобути перші 2 очки в цьому чемпіонаті. Варто зазначити, що стартував гонщик з 19-го місця, тому цей результат можна вважати більш ніж вдалим. До слова, перемогу в цій гонці здобув італієць Емануель Олів’єрі.

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Водночас в першому заїзді Бондарев фінішував лише 16-м, а друга гонка була ще важчою. На першому колі болід Олександра зазнав пошкодження підвіски й через це українець зійшов з дистанції.

Таким чином Олександр Бондарев є 16-м в загальному заліку пілотів та восьмим серед заліку пілотів-новачків. Наразі п’ятнадцятирічний українець є одним з найперспективніших українських гонщиків. Наступний етап F4 Middle East відбудеться на цьому ж автодромі, але за іншою конфігурацією траси, з 22 по 23 січня.