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Український пілот Олександр Бондарєв завоював перші очки в гонці Формули 4

Український гонщик академії Williams Олександр Бондарев, який у чемпіонаті Формули 4 Близького Сходу виступає за команду Prema Racing, здобув перші очки у третій гонці першого етапу, що проходив на трасі Yas Marina Circuit в Абу-Дабі.
15-річний українець Олександр Бондарєв здобув перші очки у Формулі 4 - Auto24

ФОТО: FB Oleksandr Bondarev|

Болід Олександра Бондарева

Данило Северенчук
logo21 січня, 18:00
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У завершальній гонці етапу українцю вдалось фінішувати на 11 позиції й здобути перші 2 очки в цьому чемпіонаті. Варто зазначити, що стартував гонщик з 19-го місця, тому цей результат можна вважати більш ніж вдалим. До слова, перемогу в цій гонці здобув італієць Емануель Олів’єрі.

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Водночас в першому заїзді Бондарев фінішував лише 16-м, а друга гонка була ще важчою. На першому колі болід Олександра зазнав пошкодження підвіски й через це українець зійшов з дистанції.

Таким чином Олександр Бондарев є 16-м в загальному заліку пілотів та восьмим серед заліку пілотів-новачків. Наразі п’ятнадцятирічний українець є одним з найперспективніших українських гонщиків. Наступний етап F4 Middle East відбудеться на цьому ж автодромі, але за іншою конфігурацією траси, з 22 по 23 січня.

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