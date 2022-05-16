В Черновицкой области предприниматель производит багги для украинской армии. Такие машины могут помочь быстро доставить оружие или забрать раненого.

Об уникальном транспорте для украинской армии рассказал предприниматель Владимир Садык.

Владимир Садык занимается металлоизделиями. Вместе с друзьями решили спроектировать первые багги для развлечения. Его дочь опубликовала фото машины в своем Instagram и предложила военным забрать багги. Желающих оказалось больше. Потом Владимир начал сбор денег на машины.

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Один багги весит примерно 600 килограммов. Для производства используются металлические трубы и автомобильные запчасти советских ВАЗов. Это для того, чтобы легче и дешевле отремонтировать, говорит Владимир. Управлять такими машинами могут все, кто умеет водить автомобиль.

"Это именно мобильный транспорт – подвезти кого-то, быстро уехать. Мы хотим сделать каркас другим, чтобы можно было перевезти раненого", – говорит Садык.

Через две недели могут изготовить три таких багги. Машины производят бесплатно, впрочем собирают деньги на детали. В этом ему помогает дочь. Авто назовут именем благотворителя или организации, которая внесет наибольший вклад.