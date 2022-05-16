В Чернівецькій області підприємець виготовляє баггі для української армії. Такі машини можуть допомогти швидко доставити зброю чи забрати пораненого.

Про унікальний транспорт для української армії розповів підприємець Володимир Садик.

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Володимир Садик займається металовиробами. Разом з друзями вирішили спроектувати перше баггі для розваги. Його дочка опублікувала фото машини у своєму Instagram та запропонувала військовим забрати баггі. Охочих виявилось більше. Відтак Володимир почав збір грошей на машини.

Одне баггі важить приблизно 600 кілограмів. Для виробництва використовують металеві труби та автомобільні запчастини радянських ВАЗів. Це для того, щоб легше та дешевше відремонтувати, каже Володимир. Керувати такими машинами можуть всі, хто вміє водити легкове авто.

"Це саме мобільний транспорт — підвезти когось, швидко поїхати. Ми хочемо зробити каркас іншим, щоб можна було перевезти раненого", — каже Садик.

За два тижні можуть виготовити три таких баггі. Машини роблять безкоштовно, втім збирають гроші на деталі. У цьому йому допомагає донька. Авто назвуть іменем благодійника чи організації, яка зробить найбільший внесок.