Корпорация "Эталон" в 2020 году увеличила продажи автобусов на 5%

Корпорация "Эталон" в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличила продажи автобусов на 5%, до 255 единиц. Такие предварительные данные озвучил директор торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Кроме этого, в нынешнем году производитель продаст 6 троллейбусов, что соответствует прошлогодним результатам. В целом объем продаж транспортных средств "Эталона" в этом году вырастет на 4% в натуральном выражении и на 6% – в денежном.

"Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе автозаводы в Борисполе и Чернигове. Основное направление деятельности корпорации – автобусо- и машиностроение, складская логистика.