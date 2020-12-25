Корпорація "Еталон" в 2020 році збільшила продажі автобусів на 5%

Корпорація "Еталон" в 2020 році в порівнянні з 2019 роком збільшила продажі автобусів на 5%, до 255 одиниць. Такі попередні дані озвучив директор торгового дому "Еталон Авто" Вадим Шкарупін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: У Польщі готуються до будівництва заводу по виробництву електромобілів

Крім цього, в нинішньому році виробник продасть 6 тролейбусів, що відповідає торішнім результатами. В цілому обсяг продажів транспортних засобів "Еталону" в цьому році зросте на 4% в натуральному вираженні і на 6% – в грошовому.

"Еталон" об’єднує 21 підприємство, в тому числі автозаводи в Борисполі та Чернігові. Основний напрямок діяльності корпорації – автобусо- і машинобудування, складська логістика.