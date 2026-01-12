Украинский рынок электромобилей в 2025 году вырос вдвое

Украинский парк электротранспорта продолжает демонстрировать стремительный рост. По итогам 2025 года количество зарегистрированных автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV) в Украине увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные отраслевой статистики Укравтопрома.

Читайте также: Что будет с авторынком после возвращения НДС на электромобили в 2026 году

Только в декабре 2025 года украинцы зарегистрировали более 32,8 тысяч электромобилей - как новых, так и с пробегом. Это в 8,6 раза больше, чем в декабре 2024 года, что стало абсолютным месячным рекордом для рынка электротранспорта. Основной объем регистраций пришелся на легковые автомобили - 32 134 единицы, что соответствует росту на 782 процента в годовом измерении. Коммерческий сегмент также продемонстрировал активную динамику - 699 электромобилей, или плюс 464 процента.

Всего за весь 2025 украинский автопарк пополнили более 110,2 тысячи транспортных средств с электропроводом. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был вдвое меньше. Структура рынка свидетельствует о доминировании легковых моделей - 107 470 единиц, что на 113 процентов больше, чем годом ранее. Количество электрических коммерческих автомобилей выросло до 2 773 единиц, или на 119 процентов. Также было зарегистрировано 5 электробусов, что означает прирост на 150 процентов, хотя сегмент остается нишевым.

Доля новых электромобилей в общем объеме регистраций BEV составила 21 процент. Это незначительно больше, чем в 2024 году, когда она равнялась 20 процентам, что свидетельствует о стабильном балансе между импортом новых и подержанных электрокаров.

В сегменте новых электромобилей по итогам 2025 года лидерские позиции заняли модели китайского и европейского производства. Наиболее популярным стал Volkswagen ID.Unyx с результатом 3 162 зарегистрированных автомобиля. Далее следуют BYD Song Plus EV - 2 948 единиц, BYD Leopard 3 - 1 623, Zeekr 7X - 1 558 и BYD Sea Lion 07 - 1 337 автомобилей.

Рынок импортируемых подержанных электромобилей, по-прежнему, возглавляют модели Tesla. Первое место занял Tesla Model Y с показателем 10 683 единицы, второе - Tesla Model 3 (9 348). Также в пятерку самых популярных вошли Nissan Leaf - 7 559, Kia Niro - 5 154 и Hyundai Kona Electric - 4 145 зарегистрированных автомобилей.

Читайте также: Сколько придется платить в пенсионный фонд в 2026 году

Эксперты связывают такую динамику с сочетанием нескольких факторов: льготным режимом налогообложения электромобилей, высокими ценами на традиционное топливо, ростом предложения доступных моделей из Китая и стабильным спросом на подержанные электрокары из США и Европы. Впрочем, в 2026 году налоговое давление на ввоз электромобилей увеличено, что может сказаться на объемах импорта.