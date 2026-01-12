Український ринок електромобілів у 2025 році зріс удвічі

Український парк електротранспорту продовжує демонструвати стрімке зростання. За підсумками 2025 року кількість зареєстрованих автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) в Україні збільшилася більш ніж у два рази порівняно з попереднім роком. Про це свідчать дані галузевої статистики Укравтопрому.

Лише у грудні 2025 року українці зареєстрували понад 32,8 тисячі електромобілів — як нових, так і з пробігом. Це у 8,6 раза більше, ніж у грудні 2024 року, що стало абсолютним місячним рекордом для ринку електротранспорту. Основний обсяг реєстрацій припав на легкові автомобілі — 32 134 одиниці, що відповідає зростанню на 782 відсотки у річному вимірі. Комерційний сегмент також продемонстрував активну динаміку — 699 електромобілів, або плюс 464 відсотки.

Загалом за весь 2025 рік український автопарк поповнили понад 110,2 тисячі транспортних засобів з електропроводом. Для порівняння, у 2024 році цей показник був удвічі меншим. Структура ринку свідчить про домінування легкових моделей — 107 470 одиниць, що на 113 відсотків більше, ніж роком раніше. Кількість електричних комерційних автомобілів зросла до 2 773 одиниць, або на 119 відсотків. Також було зареєстровано 5 електробусів, що означає приріст на 150 відсотків, хоча сегмент залишається нішевим.

Частка нових електромобілів у загальному обсязі реєстрацій BEV становила 21 відсоток. Це незначно більше, ніж у 2024 році, коли вона дорівнювала 20 відсоткам, що свідчить про стабільний баланс між імпортом нових і вживаних електрокарів.

У сегменті нових електромобілів за підсумками 2025 року лідерські позиції посіли моделі китайського та європейського виробництва. Найбільш популярним став Volkswagen ID.Unyx з результатом 3 162 зареєстровані автомобілі. Далі йдуть BYD Song Plus EV — 2 948 одиниць, BYD Leopard 3 — 1 623, Zeekr 7X — 1 558 та BYD Sea Lion 07 — 1 337 автомобілів.

Ринок імпортованих вживаних електромобілів, як і раніше, очолюють моделі Tesla. Перше місце посів Tesla Model Y з показником 10 683 одиниці, друге — Tesla Model 3 (9 348). Також у п’ятірку найпопулярніших увійшли Nissan Leaf — 7 559, Kia Niro — 5 154 та Hyundai Kona Electric — 4 145 зареєстрованих автомобілів.

Експерти пов’язують таку динаміку з поєднанням кількох чинників: пільговим режимом оподаткування електромобілів, високими цінами на традиційне пальне, зростанням пропозиції доступних моделей з Китаю та стабільним попитом на вживані електрокари зі США та Європи. Втім у 2026 році податковий тиск на ввезення електромобілів збільшено, що може позначитись на об’ємах імпорту.