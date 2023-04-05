Доля новых электромобилей растет быстрее, чем подержанных.

В течение марта украинский автопарк пополнили 1908 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Из них: новых – 525 ед., подержанных – 1383 ед. Относительно февральского результата количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%. В то же время, спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на импортированный секонд-хенд на 8%. Следовательно, доля новых машин в мартовских регистрациях BEV составила 28% против 24% в феврале.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в марте 2023г.:

Volkswagen ID.4 – 149 ед.;

Dongfeng/Honda M-NV – 100 ед.;

Volkswagen ID.6 – 28 ед.;

Honda е – 24 ед.;

Dongfeng M5 EV – 22 ед.

ТОП-5 марта впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: