Частка нових електромобілів зростає швидше, аніж вживаних.

Впродовж березня український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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З них: нових - 525 од., вживаних – 1383 од. Відносно лютневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%. Водночас попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на імпортований секонд-хенд на 8%. Отже, частка нових машин в березневих реєстраціях BEV склала 28% проти 24% у лютому.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у березні 2023р.:

Volkswagen ID.4 – 149 од.;

Dongfeng/Honda M-NV – 100 од.;

Volkswagen ID.6 – 28 од.;

Honda е – 24 од.;

Dongfeng M5 EV – 22 од.

ТОП-5 березня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: