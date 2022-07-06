Не смотря на боевые действия, в Украине все еще покупают новые коммерческие автомобили, хотя и в значительно меньшем количестве.

В прошлом месяце на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 429 машин, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с результатом годичной давности реализация техники в этом сегменте автомобильного рынка уменьшилась более чем в три раза. По отношению к предыдущему месяцу рынок сократился на 7 процентов.

Лучший результат в июне продемонстрировала французская марка Renault – 76 машин. MAN в рейтинге марок занял второе место с показателем 52 зарегистрированных грузовиков. На третьем месте марка Volkswagen – 45 ед. Четвертый результат у Mercedes-Benz – 33 автомобиля. Замыкает пятерку лидеров рынка новых коммерческих автомобилей июня – Scania, в зачете которой 32 регистрации.