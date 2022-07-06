Не дивлячись на бойові дії в Україні все ще купують нові комерційні автомобілі, хоча й в значно менший кількості.

У минулому місяці на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 429 машин, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з результатом річної давності, реалізація техніки в цьому сегменті автомобільного ринку зменшилась більше ніж у тричі. Відносно до попереднього місяця ринок скоротився на 7 відсотків.

Найкращий результат у червні продемонструвала французька марка Renault – 76 машин. MAN, у рейтингу марок посів друге місце з показником 52 зареєстровані вантажівки. На третьому місці марка Volkswagen – 45 од. Четвертий результат у Mercedes-Benz – 33 авто. Замикає п’ятірку лідерів ринку нових комерційних автомобілів червня – Scania, в заліку якої 32 реєстрації.

Всього з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3,2 тис. нових машин, що майже на 52% менше, ніж за перше півріччя минулого року.