Речь идет об украинском каршеринге Getmancar.

Сервис каршеринга Getmancar, доступный в Киеве, Днепре и западных областях Украины, заработал в Грузии. Теперь туристы и жители страны могут в несколько кликов арендовать авто посуточно, почасово и даже поминутно по цене дешевле такси.

В настоящее время в Батуми и Тбилиси доступно 20 автомобилей марки Hyundai Elantra, при необходимости количество увеличат. Тариф проката составляет 18 тетри/мин, 16 лари/час или 160 лари/день. В эту сумму уже заложена стоимость горючего.

Также интересно как украинцы издеваются над каршеригновыми авто.

Чтобы арендовать машину, необходимо зарегистрироваться в приложении Getmancar (доступен для iOS и Android) и выбрать на карте автомобиль. И все – можно путешествовать по территории всей Грузии.

По словам СЭО Getmancar Тараса Гетманского, техническую поддержку сервиса в Грузии обеспечивает украинская команда.

– Для нас это дополнительное развитие и шаг вперед. Важно "нести флаг Украины" на экономическом фронте и одновременно обеспечивать валютную выручку для страны. Кроме того, на каждые пять локальных рабочих мест создаем дополнительное рабочее место для украинцев – менеджеров среднего звена и выше, курирующих процессы. Мы продолжаем работать в Украине и планируем и дальше развивать сервис и выходить на новые зарубежные рынки, – отмечает Тарас Гетманский.

Справка

Getmancar – первый в Украине сервис каршеринга, который работает с 2017 года и предлагает аренду автомобилей разного класса поминутно, почасово и посуточно. Число пользователей сервиса составляет более 180 тысяч.