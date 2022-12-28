Мова йде про український каршерінг Getmancar.

Сервіс каршерінгу Getmancar, який доступний у Києві, Дніпрі та західних областях України, запрацював у Грузії. Тепер туристи та мешканці країни можуть у кілька кліків орендувати авто подобово, погодинно та навіть похвилинно за ціною, дешевшою від таксі.

Наразі в Батумі та Тбілісі доступно 20 автомобілів марки Hyundai Elantra, за потреби кількість збільшать. Тариф прокату становить 18 тетрі/хвилина, 16 ларі/година чи 160 ларі/день. У цю суму вже закладено вартість пального.

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Щоб орендувати машину, необхідно зареєструватися в застосунку Getmancar (доступний для iOS та Android) й обрати на мапі авто. І все – можна подорожувати територією всієї Грузії.

За словами СЕО Getmancar Тараса Гетманського, технічну підтримку сервісу в Грузії забезпечує українська команда.

– Для нас це додатковий розвиток і крок вперед. Важливо “нести прапор України” на економічному фронті й одночасно забезпечувати валютний виторг для країни. Крім того, на кожних п'ять новостворених локальних робочих місць, створюємо додаткове робоче місце для українців – менеджерів середньої ланки та вище, які курують процеси. Ми продовжуємо працювати в Україні та плануємо й надалі розвивати сервіс і виходити на нові закордонні ринки, – зазначає Тарас Гетманський.

Довідка

Getmancar – перший в Україні сервіс каршерінгу, який працює з 2017 року та пропонує оренду авто різного класу похвилинно, погодинно та подобово. Кількість користувачів сервісу складає понад 180 тисяч.