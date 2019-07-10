Суперкар и проект Himera, который несколько лет был презентован в Киеве как будущий украинский суперкар, продан. Вместо этого создается его преемник.

Автор проекта Himera украинец Андрей Джазовский, сейчас живет в Монако и работает над проектом электрического ситикара Kugel. По его словам, проект первой “Химеры” он продал.

Теперь Андрей представил скетчи нового суперкара, который называет Himera W. Дизайн новой "Химеры" существенно отличается от первой, она теперь имеет элементы болидов "Формулы-1". Впрочем, один из рисунков датирован 2016 годом, а более "свежий" серьезно отличается от него. Поэтому будет ли она воплощена в металле и пластике, а также каким будет финальный вид суперкара, пока неизвестно.

Напомним, сколько стоят дополнительные опции суперкара.