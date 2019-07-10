Суперкар та проект Himera, який кілька років був презентований в Києві як майбутній український суперкар, проданий. Натомість створюється його наступник.

Автор проекту Himera українець Андрій Джазовський, зараз живе в Монако та працює над проектом електричного сітікара Kugel. За його словами, проект першої “Химери” він продав.

Тепер Андрій представив скетчі нового суперкара, який називає Himera W. Дизайн нової "Химери" суттєво відрізняється від першої, вона тепер має елементи болідів "Формули-1". Втім, один з малюнків датований 2016 роком, а більш "свіжий" серйозно відрізняється від нього. Тому чи буде вона втілена в металі і пластику, а також яким буде фінальний вигляд суперкару, наразі невідомо.

Нагадаємо, скільки коштують додаткові опції суперкара.