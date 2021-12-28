Рассмотреть проект украинских дизайнеров можно на дополнительных фото.

Украинский дизайнер Максим Шкиндер, который работает в английской компании McLaren, создал с единомышленниками проект KRAЇNA 225. Это рендер электрического суперкара KRAЇNA Shooting brake Coupe, формы которого созданы под впечатлением нескольких выдающихся украинских объектов. Это самолет АН-225 "Мрия", институт информации и отель "Салют" в Киеве, а также ракеты, созданные в КБ "Южное" в Днепре.

Новые иллюстрации суперкара КРАЇНА 225, которые выложены на дизайнерском ресурсе Behance, дают больше представления о суперкаре. На них виден своеобразный "карман" на дверях, набор светодиодных фонарей головного света, логотип автомобиля, форма задней светотехники и отдельных элементов кузова.