Роздивитись проєкт українських дизайнерів можна на додаткових фото.

Український дизайнер Максим Шкіндер, який працює у англійській компанії McLaren, створив з однодумцями проєкт КРАЇНА 225. Це рендер електричного суперкара KRAЇNA Shooting brake Coupe, форми якого створені під враженням кількох визначних українських об'єктів. Це літак АН-225 "Мрія", інститут інформації та готель "Салют" у Києві, а також ракети, створені в КБ "Південний" у Дніпрі.

Нові ілюстрації суперкара КРАЇНА 225, які викладені на дизайнерському ресурсі Behance, дають більше уявлення про суперкар. На них видно своєрідну "кишеню" на дверях, набір світлодіодних ліхтарів головного світла, логотип автомобіля, форму задньої світлотехніки та окремих елементів кузова.