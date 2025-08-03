Украинский талантливый гонщик выиграл гонку Формулы 4: видео

Гонка состоялась сегодня – 3 августа. Еще 1 августа Бондарев получил дебютный поул-позишн в квалификации Формулы 4. Однако, старт гонки для гонщика команды Prema Racing оказался не очень удачным, поскольку он потерял позицию.

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Но, за три минуты до конца заезда, ему удалось вернуть первое место и удачно финишировать. К слову, вторую позицию в гонке получил напарник Александра - Кин Накамура-Берта, который проиграл украинцу 0,445 секунды. Третьим стал также представитель Prema Racing - Ньюман Чи.

Ранее среди украинцев в Формуле 4 побеждал Иван Пеклин, который в 2019 году стал лучшим на этапе в Маньи-Куре. К слову, 16-летний Александр Бондарев является участником академии развития молодых пилотов команды Williams F1, поэтому, вероятно, он может стать первым украинцем в Формуле 1.