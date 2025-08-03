Український талановитий гонщик виграв гонку Формули 4: відео

Гонка відбулася сьогодні – 3 серпня. Ще 1 серпня Бондарев здобув дебютний поул-позішн у кваліфікації Формули 4. Однак, старт гонки для гонщика команди Prema Racing виявився не дуже вдалим, оскільки він втратив позицію.

Читайте також: Названо найкращі універсали, які можна купити у 2025 році

Але, за три хвилини до кінця заїзду, йому вдалось повернути перше місце й вдало фінішувати. До слова, другу позицію в гонці здобув напарник Олександра - Кін Накамура-Берта, котрий програв українцю 0,445 секунди. Третім став також представник Prema Racing - Ньюман Чі.

Раніше серед українців у Формулі 4 перемагав Іван Пеклін, який 2019 року став найкращим на етапі в Маньї-Курі. До слова, 16-річний Олександр Бондарев є учасником академії розвитку молодих пілотів команди Williams F1, тому, вірогідно, він може стати першим українцем у Формулі 1.