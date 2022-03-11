Страховщики Германии берут на себя покрытие ответственности за незастрахованные украинские автомобили, прибывающие в эту страну.

Немецкие страховщики принимают на себя возможные претензии по ОСАГО к владельцам незастрахованных украинских автомобилей в Германии, тем самым позволяя им ездить по немецким дорогам без риска быть оштрафованными.

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"В этой чрезвычайной гуманитарной ситуации мы хотим помочь украинским беженцам сосредоточиться на более важных вопросах. Ущерб, причиненный необеспеченными украинскими автомобилями, будут покрывать страховщики, работающие в Германии по страхованию автогражданской ответственности. Украинским водителям, совершившим ДТП, страховщики не будут выставлять регрессные иски", – говорит Йорг Асмуссен, генеральный директор немецкой страховой ассоциации (GDV).

"Важно, чтобы мы способны хоть немного помочь беженцам в это страшное время", – отметил он.

Такой механизм покрытия ущерба в результате ДТП будет действовать до 31 мая этого года. Немецкий офис Бюро "Зеленая карта" будет отвечать за урегулирование убытков при авариях, а пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей должны обращаться к нему.

Покрытие будет применяться в отношении всех транспортных средств, которые не имеют действующего страхования автотранспортной ответственности вследствие военных действий в Украине, таких как украинская "Зеленая карта", или специально оформленный полис пограничного страхования одной из европейских стран. Обычно, передвижение незастрахованной машиной в Германии категорически запрещено.

Пострадавшая сторона защищена в пределах следующих лимитов согласно директиве ЕС: 7,5 миллиона евро за вред жизни и здоровью, 1,22 млн. евро за материальный ущерб автомобилю и 50 000 евро за финансовые убытки.