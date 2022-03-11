Страховики Німеччині беруть на себе покриття відповідальності за незастраховані українські автомобілі, які прибувають у цю країну.

Німецькі страховики беруть на себе можливі претензії з ОСЦПВ до власників незастрахованих українських автомобілів у Німеччині, тим самим дозволяючи їм їздити по німецьких дорогах без ризику бути оштрафованими.

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"У цій надзвичайній гуманітарній ситуації ми хочемо допомогти українським біженцям зосередитися на важливіших питаннях. Шкоду, заподіяну незабезпеченими українськими автомобілями, покриватимуть страховики, що працюють у Німеччині по страхуванню автоцивільної відповідальності. Українським водіям, що скоїли ДТП, страховики не виставлятимуть регресні позови", - каже Йорг Асмуссен, генеральний директор німецької страхової асоціації (GDV).

"Важливо, щоб ми здатні хоч трохи допомогти біженцям у цей страшний час", - зазначив він.

Такий механізм покриття шкоди внаслідок ДТП буде діятиме до 31 травня цього року. Німецький офіс Бюро "Зелена картка" відповідатиме за врегулювання збитків при аваріях, а постраждалі в ДТП з вини українських водіїв мають звертатись до нього.

Покриття буде застосовуватися до всіх транспортних засобів, які не мають чинного страхування автотранспортної відповідальності внаслідок військових дій в Україні, таких як українська "Зелена картка", або спеціально оформлений поліс прикордонного страхування однієї з європейських країн. Зазвичай, пересування незастрахованою автівкою в Німеччині категорично заборонено.

Постраждала сторона захищена в межах наступних лімітів згідно Директиви ЄС: 7,5 мільйонів євро за шкоду життю і здоров’ю, 1,22 млн. євро за матеріальну шкоду автомобілю та 50 000 євро за фінансові збитки.