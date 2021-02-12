Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Если его примут, то за оскорбление полицейского можно будет получить штраф или даже 15 суток ареста.

Законопроектом № 5050 предлагается расширить действие статьи 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях и изложить ее в следующей редакции:

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Злостное неповиновение законному распоряжению, требованию работника Национальной полиции Украины при исполнении им служебных обязанностей, а также умышленные, публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство работника Национальной полиции Украины во время выполнения им служебных обязанностей выраженные в неприличной форме, осквернение полицейского наряда – влечет за собой наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Совершение таких же действий в отношении члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка также предусматривают вышеупомянутые санкции.