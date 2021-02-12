Відповідний законопроект вже зареєстровано в Верховній Раді. Якщо його приймуть, то за образу поліцейського можна буде отримати штраф або навіть 15 діб арешту.

Законопроектом № 5050 пропонується розширити дію статті 185 Кодекс України про адміністративні правопорушення та викласти її в наступній редакції:

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