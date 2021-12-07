Украинцам, въезжающим на территорию Польши на автомобиле, стал доступен сервис Autopay для проезда по платным польским автомагистралям.

7 декабря 2021 года водители легковых автомобилей, мотоциклов и микроавтобусов смогут использовать сервис Autopay для оплаты проезда польскими автомагистралями A2 и A4.

По данным Посольства Украины, в Польше работают почти 1,5 млн. украинских граждан, учатся около 50 тыс. украинских студентов. Пограничная служба ежемесячно фиксирует более 100 тысяч жителей Украины, пересекающих на автомобиле польско-украинскую границу.

Также интересно, какие автомобили покупают новыми в Польше.

Если украинцы передвигаются по Польше на автомобиле, им приходится платить за платные автомагистрали. Посредством сервиса Autopay водители могут оплачивать проезд автоматически, не останавливаясь на въезде. Решение Autopay впервые стало применяться в 2019 году на частных автомагистралях Amber One A1 (Торунь – Гданьск) и A4 Катовице – Краков. С 1 декабря оно доступно также на национальных автомагистралях A2 Конин – Стрикув (Лодзь) и A4 Вроцлав – Сосница (Гливице).

В Польше нет системы виньеток (стикеры, требуемые в некоторых странах Европы в качестве оплаты проезда по автомагистралям), для проезда платными дорогами до сих пор использовались проездные. На польских автомагистралях также действовали разные методы выставления счетов: через систему GPS и через терминал. Autopay – приложение, работающее с обоими методами.

Кроме того, с 1 декабря водители автомобилей, мотоциклов и автобусов смогут уплачивать дорожный сбор с помощью правительственного приложения e-TOLL, предварительно купив проездной на автомагистраль, или непосредственно через Autopay.

Autopay могут использовать зарубежные водители, а также водители, управляющие транспортными средствами с иностранными номерами. Это единственное автоматическое решение для иностранных водителей, не имеющих счетов в польском банке. Autopay позволит заранее приобрести билеты на автомагистраль на сайте ebiletautostradowy.pl .

Как использовать Autopay для оплаты?

Необходимо загрузить приложение Autopay и зарегистрироваться в системе, настроив учетную запись с указанием информации: адрес электронной почты и номер телефона, данные об автомобиле (модель и регистрационный номер) и способ оплаты (кредитная или дебетовая карта). Также необходимо активировать нужные участки автомагистрали.

Работа Autopay на автомагистралях A2 и A4 основана на так называемой геозоне (не GPS) — система получает информацию с телефона, когда автомобиль проезжает через точки въезда и выезда на платную дорогу. По тому же принципу работает видеотоллинг, который используется для оплаты на частных участках автомагистралей А1 и А4. Autopay не записывает данные о местонахождении, а использует эту информацию для покупки билета.

Когда автомобиль приближается к воротам платной дороги, Autopay отправляет push-сообщение о том, что билет будет куплен. Плата за проезд списывается с карты после завершения поездки. Для Autopay требуется только запущенное приложение (оно может работать в фоновом режиме, но должно быть включено).

“Процесс покупки билета на автомагистраль в Autopay интуитивно понятен и удобен. Не нужно знать названия решения или дату поездки, чтобы купить билет заранее. При приближении к выбранному участку платной автомагистрали система Autopay автоматически оплачивает билет. Водителю не нужно ничего делать, плата взимается после завершения поездки”, – объясняет Роберт Микос, менеджер по развитию Autopay Mobility.

Справка Авто24

Autopay – это комплексное решение для автоматических платежей на автомагистралях в Польше. Система работает на автомагистралях A2 Конин – Стрыкув и A4 Вроцлав – Сосница, а также на частных автомагистралях: AmberOne A1 (Торунь – Гданьск) и A4 Катовице – Краков. С помощью Autopay можно автоматически оплачивать доступ к выбранным автостоянкам в Польше и услуги по мойке автомобилей почти на 100 автомойках по всей Польше. Решения используют более 800 000 водителей.