Українцям, які в'їжджають на територію Польщі на автомобілі, став доступний сервіс Autopay для проїзду платними польськими автомагістралями.

7 грудня 2021 року водії легкових автомобілів, мотоциклів і мікроавтобусів зможуть використовувати сервіс Autopay для оплати проїзду польськими автомагістралями A2 та A4.

За даними Посольства України, у Польщі працюють майже 1,5 млн українських громадян, навчаються близько 50 тис. українських студентів. Прикордонна служба щомісяця фіксує понад 100 тисяч жителів України, які перетинають на автомобілі польсько-український кордон.

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Якщо українці пересуваються Польщею на автомобілі, їм доводиться вносити оплату за платні автомагістралі. За допомогою сервісу Autopay водії можуть оплачувати проїзд автоматично, не зупиняючися на в'їзді. Рішення Autopay вперше стало застосовуватись у 2019 році на приватних автомагістралях Amber One A1 (Торунь — Ґданськ) і A4 Катовіце — Краків. З 1 грудня воно доступне також на національних автомагістралях A2 Конін — Стрикув (Лодзь) і A4 Вроцлав — Сосниця (Ґлівіце).

У Польщі немає системи віньєток (стікери, які вимагаються в деяких країнах Європи в якості оплата проїзду автомагістралями), для проїзду платними дорогами досі використовувалися проїзні. На польських автомагістралях також діяли різні методи виставлення рахунків: через систему GPS і через термінал. Autopay — додаток, який працює з обома методами.

Окрім того, з 1 грудня водії автомобілів, мотоциклів й автобусів зможуть сплачувати дорожній збір за допомогою урядового застосунку e-TOLL, заздалегідь купивши проїзний на автомагістраль, або безпосередньо через застосунок Autopay.

Autopay можуть використовувати закордонні водії, а також водії, які керують транспортними засобами з іноземними номерами. Це єдине автоматичне рішення для іноземних водіїв, які не мають рахунків у польському банку. Autopay дозволить заздалегідь придбати квитки на автомагістраль на сайті ebiletautostradowy.pl .

Як використовувати Autopay для оплати?

Необхідно завантажити застосунок Autopay і зареєструватися в системі, налаштувавши обліковий запис із зазначенням інформації: адреса електронної пошти і номер телефону, дані про автомобіль (модель і реєстраційний номер) та спосіб оплати (кредитна або дебетова карта). Також потрібно активувати необхідні ділянки автомагістралі.

Робота Autopay на автомагістралях A2 та A4 заснована на так званій геозоні (не GPS) — система отримує інформацію з телефону тоді, коли автомобіль проїжджає через точки в'їзду та виїзду на платну дорогу. За таким же принципом працює відеотолінг, який використовується для оплати на приватних ділянках автомагістралей А1 та А4. Autopay не записує дані про місцезнаходження, а використовує цю інформацію для купівлі квитка.

Коли автомобіль наближається до воріт платної дороги, Autopay відправляє push-повідомлення про те, що квиток буде куплено. Плата за проїзд списується з картки після завершення поїздки. Для Autopay потрібен лише запущений застосунок (він може працювати у фоновому режимі, але має бути включеним).

“Процес купівлі квитка на автомагістраль у Autopay інтуїтивно зрозумілий і зручний. Не потрібно знати назви розв'язок або дату поїздки, щоб купити квиток заздалегідь. Під час наближення до вибраної ділянки платної автомагістралі система Autopay автоматично оплачує квиток. Водію не потрібно нічого робити, плата стягується після завершення поїздки”, — пояснює Роберт Мікос, менеджер з розвитку Autopay Mobility.

Довідка Авто24

Autopay — це комплексне рішення для автоматичних платежів на автомагістралях у Польщі. Система працює на автомагістралях A2 Конін — Стрикув і A4 Вроцлав — Сосниця, а також на приватних автомагістралях: AmberOne A1 (Торунь — Ґданськ) і A4 Катовіце — Краків. За допомогою Autopay можна автоматично оплачувати доступ до вибраних автостоянок у Польщі та послуги з миття автомобілів на майже 100 автомийках по всій Польщі. Рішення використовують понад 800 000 водіїв.