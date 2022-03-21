Чтобы избежать разглашения информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач сил обороны, водителям запрещено использовать видеорегистраторы.

Запрет осуществляется в рамках кампании безопасности данных о действиях украинских военных, сил территориальной обороны и т.д. Предостережение действует для всех регионов Украины.

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Ограничение касается регистраторов в авто и мото транспорте. Запрещены фото, видеосъемка дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны.

Содержание данной оговорки очень важно для всех регионов, а прежде всего тех, где идут боевые действия. Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности.

Также командование Вооруженных Сил Украины обратилось к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лицо офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач.

В том числе речь шла о том, что нужно исключить фото– и видеофиксацию, сделать невозможным распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.