Щоб уникнути розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань сил оборони, водіям заборонено використовувати відеореєстратори.

Заборона здійснюється в рамках кампанії убезпечення даних про дії українських військових, сил територіальної оборони тощо. Застереження діє для всіх регіонів України.

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Обмеження стосується реєстраторів в авто та мото транспорті. Заборонено фото, відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Зміст даного застереження дуже важливий для усіх регіонів, а передусім тих, де йдуть бойові дії. Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості.

Також командування збройних сил України звернулося до медіаспільноти з проханням максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань.

В тому числі йшлося про те, що потрібно виключити фото- та відеофіксацію, унеможливити поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення), з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для нанесення ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.