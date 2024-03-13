В Украине резко возросло количество женщин, которые получили автомобили в подарок.

В Украине резко вырос уровень перерегистрации автомобилей на женщин через договоры дарения, свидетельствуют данные МВД. Скорее всего, это связано с мобилизационными законодательными инициативами украинской власти, которые предусматривают существенные ограничения прав мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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NGL.media проанализировали ежемесячные данные о транспортных средствах и их владельцах, которые публикует МВД, и заметили, что количество регистрационных действий с транспортом на основании договоров дарения значительно возросло. Например, за прошлый год перерегистрация по договорам дарения, заключенным в территориальных сервисных центрах, выросла в 2,3 раза.

Если обычно ежемесячно таких случаев было около двухсот, то с лета 2023 года количество перерегистраций автомобилей на основании договоров дарения начала расти. В декабре количество таких договоров достигло почти 500, в январе – превысило 1000, в феврале – достигла почти 1300 договоров.

Перерегистрация автомобилей на основании договоров дарения, статистика

Похоже, что украинские мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен и из-за законодательных инициатив, предусматривающих запрет мужчинам, уклоняющихся от мобилизации, на проведение операций с имуществом и ограничения на управление принадлежащими им транспортными средствами.

В открытых наборах данных МВД отсутствует информация о поле приобретателей подарков, поэтому Главный сервисный центр МВД на запрос NGL.media предоставил такие обезличенные данные.

Эти данные подтвердили гипотезу, потому что именно с декабря 2023 года женщины стали значительно чаще получать автомобили в подарок. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составило 175 против 110, в ноябре – 157 против 144, в декабре – уже 361 против 114. А в январе это соотношение выросло до 865 женщин против 159 мужчин. В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше, чем мужчин.

Всего за последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили преимущественно 2007-2018 годов выпуска, новых автомобилей 2022-2023 г.в. только восемь десятков. Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны.