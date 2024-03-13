В Україні різко зросла кількість жінок, які отримали автомобілі у подарунок.

В Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування, свідчать дані МВС. Швидше за все, це пов’язано із мобілізаційними законодавчими ініціативами української влади, які ніби-то передбачають суттєві обмеження прав чоловіків віком від 18 до 60 років.

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NGL.media проаналізували щомісячні дані про транспортні засоби та їхніх власників, які публікує МВС, і зауважили, що кількість реєстраційних дій з транспортом на підставі договорів дарування значно зросла. Наприклад, за минулий рік перереєстрація за договорами дарування, укладеними в територіальних сервісних центрах, зросла в 2,3 рази.

Якщо зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот, то з літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні – перевищила 1000, у лютому – сягнула майже 1300 договорів.

Перереєстрація автомобілів на підставі договорів дарування, статистика

Схоже, що українські чоловіки почали масово переписувати автомобілі на своїх дружин. Це сталося після чуток про законодавчі ініціативи, які передбачають заборону чоловікам, що ухиляються від мобілізації, на проведення операцій з майном та обмеження на керування належними їм транспортними засобами.

У відкритих наборах даних МВС відсутня інформація про стать набувачів подарунків, тому Головний сервісний центр МВС на запит NGL.media надав такі знеособлені дані.

Ці дані підтвердили гіпотезу, бо саме з грудня 2023 року жінки почали значно частіше отримувати автомобілі у подарунок. Наприклад, у жовтні співвідношення жінки/чоловіки становило 175 проти 110, у листопаді – 157 проти 144, у грудні – вже 361 проти 114. А у січні це співвідношення зросло до 865 жінок проти 159 чоловіків. У лютому обдарованих автомобілями жінок стало у шість разів більше, ніж чоловіків.

Загалом за останні місяці жінкам найчастіше дарували автомобілі переважно 2007-2018 років випуску, нових автомобілів 2022-2023 р.в. лише вісім десятків. Найпопулярнішими моделями подарунків стали Volkswagen Passat, Кіа Sportage і Skoda Octavia. Хоча жінкам також дарували вантажівки, тягачі, автовози і навіть автоцистерни.