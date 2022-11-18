В Малайзии строится сеть зарядной инфраструктуры для электромобилей, которая работает на базе разрабатываемой во Львове операционной системы GO TO-U.

Как минимум две сети зарядных станций в Малайзии используют украинское приложение GoTo-U. Это TNB Electron и Sime Darby Motors.

Первые зарядные станции для электромобилей TNB Electron будут иметь мощность 180 кВт. Один из них еще строится, но уже появился в приложении GoTo-U, которое используется для зарядки электромобилей в Малайзии.

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GO TO-U – это платформа, которая обеспечивает зарядку электромобилей в 47 странах мира, облегчает дальние поездки и предоставляет доступ к услугам локаций во время зарядки. Главный офис и команда разработчиков работают во Львове.