В Малайзії будується мережа зарядної інфраструктури для електромобілів, яка працює на базі Операційної системи GO TO-U, що розробляється у Львові.

Як мінімум дві мережі зарядних станцій в Малайзії використовують український додаток GoTo-U. Це TNB Electron та Sime Darby Motors.

Перші зарядні станції для електромобілів TNB Electron матимуть потужність 180 кВт. Один з них ще будується, але вже з’явився в додатку GoTo-U, який використовують для зарядки електромобілів в Малайзії.

До речі Повна зарядка електричного Hummer обійдеться у 100 доларів США

GO TO-U – це платформа, яка забезпечує заряджання електромобілів у 47 країнах світу, полегшує далекі поїздки та надає доступ до послуг локацій під час заряджання. Головний офіс та команда розробників працюють у Львові.