Восстановите утраченное водительское удостоверение можно онлайн. Доставка работает в большинстве европейских стран.

С сегодняшнего дня международная доставка водительских удостоверений доступна также в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.

Читайте также: ТЦК получит доступ к данным водительского удостоверения: Веховная Рада уже приняла соответствующий закон

В целом украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы. Заказ делается в несколько кликов в Кабинете водителя.

Международную доставку водительских удостоверений запустили почти 4 месяца назад. На сегодня услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов в Польше – около 70%.