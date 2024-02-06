Відновите втрачене посвідчення водія можна онлайн. Доставка працює у більшості європейських країн.

Відсьогодні міжнародна доставка посвідчень водія доступна також у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії.

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Загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи. Замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія.

Міжнародну доставку водійських посвідчень запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%.