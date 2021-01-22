Бывшие в употреблении Land Rover Defender украинские военные получили от представителей Латвийской Республики.

Как сообщается на Facebook-странице Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины, на днях Латвийская республика передала нашей армии 7 уникальных внедорожников Land Rover Defender.

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Эти транспортные средства способны усилить способности военно-медицинского обеспечения украинской армии. В официальном заявлении говорится о том, что указанный вклад является частью поддержки Латвией в сфере евроатлантической интеграции Украины.

Уникальные бронированные внедорожники Land Rover Defender специально оборудованы современными средствами для первичной медицинской помощи.

В официальной церемонии передачи транспортных средств, которая проходила на территории военно-воздушной базы Национальных Вооруженных Сил Латвии в городе Лиелварде, приняли участие посол Украины Александр Мищенко, вице-премьер-министр Латвии и министр обороны Латвии Артис Пабрикс.