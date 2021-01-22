Вживані Land Rover Defender українські військові отримали від представників Латвійської Республіки.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Командування Медичних сил Збройних Сил України, днями Латвійська Республіка передала нашій армії 7 унікальних позашляховиків Land Rover Defender.

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Ці транспортні засоби здатні посилити спроможності військово-медичного забезпечення української армії. В офіційній заяві йдеться про те, що зазначений внесок є частиною підтримки Латвією у сфері євроатлантичної інтеграції України.

Унікальні броньовані позашляховики Land Rover Defender спеціально обладнані сучасними засобами для первинної медичної допомоги.

В офіційній церемонії передачі транспортних засобів, що проходила на території військово-повітряної бази Національних Збройних Сил Латвії у місті Лієлварде, взяли участь посол України Олександр Міщенко, віцепрем’єр-міністр Латвії й міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.